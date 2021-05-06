الحفل الهولوغرامي الأول لـ عبدالحليم حافظ في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: يستضيف مسرح دبي أوبرا الحفل الهولوغرامي الأول للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد، في 13 و14 مايو الجاري.

وسيتسنى لعشاق العندليب الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل. وسيتم تطبيق قواعد وإجراءات الصحة والسلامة بشكل صارم، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ويحتل عبدالحليم حافظ مكانة مميزة بين عمالقة الغناء العربي، إلى جانب أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، وشادية، بفضل رصيده المتنوع من الأغاني والأفلام التي نالت إعجاب الجماهير على مدار سنين طويلة في جميع أنحاء المنطقة.

وتحتفل الأمسية بذكرى النجم الراحل وإرثه الفني وبصمته الفريدة التي تركها في المنطقة، بينما تشكل أول تجربة لإعادة تمثيل أدائه الفريد وأغانيه الحالمة عبر تقنية الهولوغرام أمام الجمهور.

وسيظهر عبدالحليم على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي الرائدة، من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية، من إنتاج شركة NDP، بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى مباشرةً.