باسم ياخور يروي لأول مرة معاناته مع كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: روى الفنان السوري باسم ياخور، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، وتسبب في حالة من القلق لدى جمهوره، حيث أعلن ولأول مرة عن أنه كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأن هذا جاء بعد يومين فقط من انتهاء تصوير مسلسله “على صفيح ساخن”، الذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان الجاري.

وقال باسم ياخور، في مقابلة تلفزيونية أجراها عبر “زووم”، إنه بعد الانتهاء من التصوير بدأت أعراض كورونا في الظهور، مبيناً أنها كانت أعراضاً شديدة للغاية وكانت الإصابة بشكل حاد وقوي.

وعبر باسم ياخور، عن كامل امتنانه لترتيبات الله بأن الإصابة جاءت بعد انتهاء التصوير ولم تكن خلاله كي لا يتوقف العمل وهو ما كان سيحول دون استكمال عرض المسلسل في شهر رمضان.

وطمأن باسم ياخور، الجمهور على حالته الصحية في الوقت الراهن واصفاً إياها بأنها “ممتازة”، لكن هذا جاء بعد مروره بأيام صعبة.

وعن مسلسله “على صفيح ساخن” أكد ياخور أنه أعجب به كثيراً فور قراءته وكأن هذا هو العمل الذي ينتظره موضحاً أنه مكتوب بشكل مشوق وحقيقي ومليء بالمشاهد القوية، كما أنه يعكس الواقع، وهو ما خلق بداخله نوعاً من التحدي كممثل يرغب في تقديم هذه الشخصية مبيناً أن النجاح ظهر واضحاً في ردود الأفعال على المسلسل.