شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يودعان "اللى مالوش كبير" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللى مالوش كبير" غداً الجمعة بالتزامن مع عرضه على قناة cbc، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر، حيث يتم تصوير مشاهد من الحلقة الأخيرة ومنها مشهد النهاية.

وشهدت الحلقة 23 من المسلسل التي عرضت أمس الأربعاء، إلغاء عابد تيمور "خالد الصاوى" عملية قتل الخديوى "أحمد العوضى" وقت عقد قرانه على غزل "ياسمين عبد العزيز"، وطلب المأجورين بوقف إطلاق النار عليهم ومغادرة المكان، في حين استنكرت أسرة غزل ما فعلته بزواجها من الخديوى، وإحساسهم بالخطر من أي رد فعل مفاجئ لعابد تجاههم.



اللى مالوش كبير

واحتفل الخديوي وغزل بزواجهما، في فرح شعبى كبير وحضر أهل غزل وصديقتها " نادين" دنيا عبد العزيز، وانهارت قدرية طليقة الخديوي من الحزن وقررت الانتقام بالزواج من رفعت الذهبي "خالد سرحان"، وأحيا الفرح مطرب المهرجانات عمر كمال، لترقص غزل سعيدة على الأغاني مع والدتها وأصدقائها.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

المسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



مسلسل اللى مالوش كبير