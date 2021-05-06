عبدالحليم حافظ يحيي حفل العيد في دبي بالهولوجرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد دبي للاحتفال بعيد الفطر بحفل غنائي ضخم للفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، والذي يظهر بهيئته على المسرح بتقنية الهولوجرام.

ويقام الحفل على مدار يومي 13 و14 مايو/أيار الجاري، على مسرح أوبرا دبي، ويتم خلاله عرض مجموعة من أشهر أغاني العندليب الأسمر لمدة 90 دقيقة.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات، الخميس، إن الفنان الراحل سوف يظهر على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوجرام والذكاء الاصطناعي من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية.

وذكر أن منفذي العمل عملوا على مدار 5 أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى بصورة مباشرة على المسرح.



وأعرب محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ عن سعادته بالمساهمة في "عمل مميز هو الأول من نوعه بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر الذي يقدم أجمل أعماله"، مضيفا في بيان :"رغم رحيل العندليب منذ 43 عاماً، إلا أنه ما زال سيد الإحساس الفريد".

وتعاونت الشركة المنفذة للعرض مع عائلة وورثة الفنان الراحل وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى والمؤسسات الحكومية المعنية في مصر للحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمانها احتراماً لذكرى النجم الراحل.