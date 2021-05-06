شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المغنى:حادث "درنة"استفزنى.. وفيلم"السرب" رد على الإرهاب وقريبا عرض يوم13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود عبد المغنى أنه يشارك خلال الفترة المقبلة فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله وينتظر عرضه قريبًا، بالإضافة إلى فيلم "السرب" مع المخرج أحمد نادر جلال.

وأضاف "مغنى" في تصريح لـ"الخليج 365" أن فيلم السرب تجربة مهمة جدا فى مشوارى الفنى وكنت متحمسًا لها للغاية لأنى عايشت ما حدث للأخوة الأقباط فى درنة بليبيا واستفزنى الحادث للغاية وكان لابد من الانتقام والرد ووجودى فى فيلم "السرب" شرف وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه لاقى ترحيبا كبيرا منذ عرض البرومو .

ويشارك محمود عبد المغنى في بطولة مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال، في شخصية المقدم يوسف محققا ردود فعل إيجابية، ويذاع المسلسل يوميا في تمام الساعة 11.30 مساء على قناة الحياة ويشارك في بطولته نور اللبنانية، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.