شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل.. هل يعيد ياسر جلال حفيدته من سليم بعد خطفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورطة جديدة يقع فيها النجم ياسر جلال خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضل راجل الذى يذاع طوال شهر رمضان على قناة الحياة، واختطاف حفيدته من ابنته رنا رئيس.



ويبدو أن عائلة سليم النجار، لا تريد أن تترك "جلال" ياسر جلال في حاله بعد وفاة زوجته هدى - نيرمين الفقى، وما حدث لابنته، فقررت أن تخطف حفيدته الطفلة من داخل المستشفى واستبدالها بطفلة أخرى، حتى يتم القضاء على أمله الأخير في إثبات نسبها.

ويخبئ عمرو "محمد عادل" ورقة الزواج العرفى لسليم وشهد فى خزينته ليمحى أى دليل إدانة. ويحذر خليل بك أصدقاء سليم وشلته من ذكر اسم ابنته غادة إن فتحت القضية من جديد.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.