شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وهنا الزاهد ينتهيان من تصوير "النمر" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد إمام والنجمة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسل "النمر" بالتزامن مع عرض حلقاته حصرياً على قناة الحياة، حيث يستمر التصوير حتى يوم الأحد المقبل الموافق 27رمضان ليكون آخر الأعمال التى تودع أماكن التصوير خلال شهر رمضان الجارى.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، إيناس كامل، محمد محمود، لمياء الأمير.



محمد امام وهنا الزاهد فى مسلسل النمر

تدورأحداث المسلسل حول شاب يدخل منطقة الصاغة للعمل مع كبارها ويوهمهم أنه فاقد للذاكرة، وبعد ذلك يسرق أموالهم وذهبهم وصفقاتهم متقمصاً شخصية "النمر"، ويتم الكشف بعد ذلك أن النمر له ثأر مع كبار الصاغة بعدما قتلوا والده وحرقوا منزله منذ 20 سنة وأنه هرب وهو طفل وعاد للانتقام والحصول على حق والده.

مسلسل النمر يسجل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والسيناريست محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل وشركة سينرجى بعدما قدموا العام قبل الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد وعدد آخر من الفنانين