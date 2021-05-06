شكرا لقرائتكم خبر عن تتر مسلسل "نسل الأغراب" لـ تامر حسنى يحقق 12 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامرحسنى 12 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن، والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، ومازالت الأغنية متصدره تريند يوتيوب واحتلت المركز العاشر.

وشهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23، أوامر غفران لغفيره صالح "حمدى هيكل" بقتل فاطمة، في حين يعرف عساف بما حدث بين فاطمة وحمزة ويعنف فاطمة على مقابلتها له رغم نصيحته لها بعدم معرفته، لتتأسف له ولكنها تحبه ولا تستطيع البعد عنه، فيما ينتقل المشهد في منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" بعدما علمت رغدة "ملك أحمد زاهر" أن عليّ" دياب طلبها للزواج وتخبرها أنها تعلم زواجها منها من أجل ابقائها في المنزل فقط.

تظهر جليلة "مى عمر" حزينة، وتخبر نجاة بأن غفران يخونها مع غزية الغجر وجعلها تنام على فرشتها، ولكن نجاة تنصحها بنسيان غفران لأنها تطلقت منه، وتدخل بارة "هدير عبد الناصر" خادمة غفران، وتخبر جليلة بأن حمزة وسليم تعاركا مع بعضهما، أما بدر العامل الهارب من أرض غفران، يبلغ رئيس المباحث "علي الغريب" بمكان أرض زراعة الأفيون ويطلب من علي حمايته هو وأبنائه.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.