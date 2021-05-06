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لقاء الخميسي تتخلى عن مطعمها مقابل طلاقها من إياد فى "ضد الكسر"

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القاهرة - سامية سيد - يذهب إياد - لؤى عمران إلى نادين - لقاء الخميسي، في المطعم ويشترط عليها أن تكتب المطعم باسمه مقابل أن يطلقها، وحاول ابتزازها، فى الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم،  وبالفعل توقع نادين - لقاء الخميسي على التخلي عن المطعم وتمنحه الورقة ليخبرها إياد - لؤى عمران أنه طلقها بالفعل منذ أربعة أيام وأن ورقة طلاقها ستصلها قريبًا وتشعر نادين بالصدمة.

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مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

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مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

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ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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