شكرا لقرائتكم خبر عن فرح حقيقي لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى على أنغام "قلبى عشقها".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة ياسمين عبد العزيز أقامت فرح حقيقي لها هي والفنان احمد العوضي بعد تصوير مشاهد الزفاف في مسلسل "اللي مالوش كبير"، فخلال أحداث المسلسل أقيم فرح الثنائي في الحلقة الـ23، وبعد انتهاء التصوير أقيم فرح حقيقي في الكواليس، حيث نشر المغني الشعبي عمر كمال فيديو الاحتفال وعلق عليها بـ "خلصنا تصوير المسلسل وعملنا فرح بجد"، وغني عمر خلال الفيديو أغنية "قلبي عشقها" للنجم راغب علامة.

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل اللى مالوش كبير بإلغاء عابد تيمور "خالد الصاوى" عملية قتل الخديوى "أحمد العوضى" وقت عقد قرانه على غزل "ياسمين عبد العزيز". يستنكر أهل غزل زواجها من الخديوى وإحساسهم بالخطر من أى رد فعل مفاجئ لعابد تجاههم بعد زفاف غزل.

وشهدت الحلقة حفل زفاف الخديوى وغزل، وسط سعادة وحب للوصول إلى حلمهما رغم الصعوبات التى مرّا بها، وتنهار قدرية بسبب زواج الخديوي رغم كل محاولاتها في الحفاظ عليه حتى بعد طلاقها منه، وموافقتها على الزواج من رفعت "خالد سرحان" والبحث عن أى وسيلة للانتقام، كما يوافق عابد على إعلان زواجه من نادين رسمياً، بعد رفضها لعرض مبلغ 20 مليون جنيه مقابل استمرار زواجهما في السر.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.