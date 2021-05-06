شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر .. هل تعطى نيللى كريم فرصة تانية لزوجها وتعود له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج - كريم لصديقه إياد، لمعرفة أسباب خيانته له وتدمير حياته، حيث كان سببا في انفصاله عن زوجته نيللي كريم - سلمى، وشمت وتشفى فيه وأكد له أنه سعيد بانفصاله عن زوجته وعن حياته الحالية ودخل كريم - محمد فراج فى نوبه بكاء بعد خروج صديقه من منزله، وفى نفس التوقيت تستعيد سلمى ذكرياتها مع كريم - محمد فراج وبداية زواجهما وتعيد حساباتها مرة أخرى فهل تعود سلمى لطليقها وتعطيه فرصك أخرى؟.

وتستمر رحلة تارا عماد، في إثبات نسب طفلها، ويقرر زوجها مصطفى - حمزة العيلى التنازل عن القضية التي أقامها ضد زوجته.

مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.