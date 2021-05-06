محمد هنيدي: حياتي اختفلت 180 درجة بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان محمد هنيدي، ضيفاً على إيناس سلامة الشواف، في حلقة "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.

وقال هنيدي: الحب الأول ليس وهم، هذا من أجمل المشاعر حتى وإن لم يكتمل، فكل شخص لا يمكن أن ينسى أول حب في حياته.

وتابع: خلال جائحة كورونا بدأنا نشعر بأهمية الصحة والنعمة الكبيرة التي كنا فيها، بجانب الكثير من الأمور الإجتماعية التي زادت خلال تلك الجائحة.

واستكمل: في بداية تصوير أي عمل أشعر أنه أول عمل أقدمه وأول مرة أقوم بالتصوير، ونفس الشعور يحدث في المسرح لأن الناس تكون جديدة كل يوم، الإحساس مرعب ولكنه لذيذ في نفس الوقت.

وأضاف: أول لوكيشن تصوير كان سرقات صيفية للمخرج يسري نصر الله و كان أول مرة أقف أمام الكاميرا، وأول مشهد في فيلم سرقات صيفية وكان داخل القصر وكان خلال تناول اللحم.

وتابع: أول عمل أشعر أنه بداية كان "البخيل وأنا"، وبعدها مسرحية "حزمني يا" في المسرح الناس استقبلتني به بشكل جيد، وفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كان الكرم الكبير من الله، حياتي اختلفت 180 درجة، الفيلم كان نقلة على مستوى السينما.

واختتم حديثه قائلا: تجربة "الحكايات" التي أقدمها أون لاين جديدة وردة الفعل عليها جيدة وكبيرة ومن المحتمل تقديم حكايات أخرى فيما بعد.