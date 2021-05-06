إصابة الفنان هشام المليجي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة رانيا شاهين، عن إصابة صديقها الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك

وكتبت: "جاري العزيز وصديقي وزميلي الممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع الطيب وأخويا جاله كورونا”

وتابعت: "أرجو من الناس إنها تدعيله لأنه طيب جدا وتعبان جدا، هشام المليجي ربنا يشفيه إن شاء الله"

الفنان هشام المليجي له عدد من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "الداعية"، "حارة اليهود"، "بوحة"، "أوراق مصرية"، "العصيان" وغيرها

وكان آخر أعمال الفنان هشام المليجي مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، ميرنا وليد، دنيا عبدالعزيز، صلاح عبدالله