"كله يتعوض إلا سلامتكم".. أول تعليق من غالية بن علي بعد إلغاء حفلها بالزمالك.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"أهم شيئ أن تكونوا بخير" بتلك الكلمات علقت المطربة التونسية غالية بنعلي، على إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته على مسرح الزمالك مساء غداً الجمعه، التزاما بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء .

غالية عبر صفحتها في موقع فيسبوك، علقت على إلغاء الحفل، وكتبت:" أهم شيء أن تكونوا بخير، كله يتعوض إلا سلامتكم غالية بنعلي".

غالية كان من المقرر أن تقدم في الحفل مجموعة من أغاني أم كلثوم، قبل أن تعلن إدارة مسرح الزمالك عن إلغاء إقامته تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، وتعد بإعادة قيمة التذاكر.

وأعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء مجموعة قرارات، منها حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.