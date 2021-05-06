نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين اللبنانيين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قدمت الفنانة نوال الزغبي، أمس الأربعاء، استقالتها من عضوية نقابة الفنانين اللبنانيين، لأسباب سياسية.

ونشرت "نوال" استقالتها التي جاء فيها: "عطفًا على مواقفكم وعلى البيانات الصادرة عنكم والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة في بلد يتجاوز عمره 1000 سنة ثقافة وحضارة، ويُعتبر مركزًا أساسيا للفكر العربي، ولما كنا ننتمي إلى نقابتكم منذ أكثر من عشرين سنة، ولما نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف".

وتابعت: "ونظرًا للدور السلبي الذي يلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالي والأمني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة، ولما كان دور الفنان في الأنظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرًا للتأثير الكبير الذي يتمتع فيه الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير منذ الأذل".

واستكملت: "ولما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولما ولكي يرتقي الفنان لمستوى المواطن الصالح وجب عليه مساندة سائر المواطنين في تحديد مصيرهم، الأمر المنصوص عنه في مختلف المعاهدات الدولية الذي انضم إليها لبنانا الحبيب حينما كان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي".

واختتمت استقالتها قائلة: "لما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، لذلك، أتقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المبينة أعلاه".