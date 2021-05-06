فيديو.. جنازة والد محمد علي رزق بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على والد الفنان محمد علي رزق، بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ويقام العزاء بالمقابر- بحسب ما أعلن "رزق".

وكان الفنان الشاب قد أعلن منذ ساعات وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب: "أبويا مات، صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بمسجد السيد نفيسة".

من ناحية أخرى يشارك محمد علي رزق في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي يعرض حاليا على شاشة الحياة

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، ومن إخراج أحمد صالح