ميغان ماركل تتجه نحو تأليف كتب للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 04:34 مساءً - قامت "ميغان ماركل" بتأليف كتاب للأطفال بعنوان "The Bench" سيُنشر الشهر المقبل ويظهر على غلافه لقبها الملكي "دوقة ساسكس". وقد جاء محور الكتاب بعد عام من التجارب والمحن لعائلة ساسكس المتزايدة.

مضمون كتاب "The Bench"

كتاب The Bench يحتوي على رسوم توضيحية مبهجة للعائلات متعددة الثقافات- الصورة من حساب ميغان ماركل على إنستغرام

وبحسب موقع "ميرور" قالت دار النشر راندوم هاوس إن الكتاب يركز على العلاقة الخاصة بين الأب والابن كما تراه من خلال عيون الأم. وقد تم إصدار لمحات من صفحات الكتاب اليوم جنبًا إلى جنب مع الإعلان عنه حيث يحتوى الكتاب على رسوم توضيحية مبهجة للعائلات متعددة الثقافات.

قام الفنان "كريستيان روبنسون" بتصميم غلاف الكتاب بينما قامت "ميغان" برواية القصة المسموعة بصوتها.

بداية فكرة الكتاب

كتاب The Bench يركز على العلاقة الخاصة بين الأب والابن- الصورة من حساب ميغان ماركل على إنستغرام

وقالت "ميغان" عن إصدارها للكتاب : "بدأ The Bench كقصيدة كتبتها لزوجي في يوم الأب - بعد شهر من ولادة "آرشي" ثم تطورت القصيدة حتى أصبحت هذه القصة."

وأضافت "ميغان" : "آمل أن يتردد صدى The Bench مع كل عائلة ، بغض النظر عن البنية الخاصة لكل عائلة ، بقدر ما يفعل مع عائلتي."

مشروعات "ميغان ماركل" و"هاري" الأخرى

ميغان ماركل- الصورة من حساب ميغان ماركل على إنستغرام

يُعد كتاب The Bench ليس أول مشروع لـ"ميغان" في الكتابة. فبصفتها ممثلة صاعدة، كتبت مدونة نمط الحياة The Tig لكنها أغلقتها بعد أن بدأت في مشروع الزواج مع "هاري".

قامت أيضًا مع زوجها "هاري" بتسجيل سلسلة من العقود التجارية التي يُعتقد أنها تساوي الملايين، بما في ذلك صفقات Netflix و Spotify podcast.

بينما أعلن "هاري" مؤخرًا عن انضمامه إلى شركة BetterUp للصحة العقلية والتدريب على الحياة بصفته "مدير التأثير".