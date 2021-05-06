الحلقة 23 من أمينة حاف: مؤامرات مستمرة وبدر يكتشف تحريض فوز لمنيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 04:34 مساءً - شهدت الحلقة 23 من المسلسل الكويتي "أمينة حاف" الكثير من المشاهد المهمة، منها اكتشاف بدر اتفاق فوز مع منيرة على عدم الاهتمام به، ومن جانب آخر تغيَّرت خطة زوجات فارس السابقات للنيل من أمينة، زوجته الأخيرة، وبدأت ألاعيب منيرة ووالدتها لسرقة مال أمينة.

مؤامرات

من زواج فارس

في بداية الحلقة، تسللت منيرة "الفنانة ليالي دهراب"، لتطلب من حنين النوم كي تذهب ووالدتها "الفنانة طيف" لاكتشاف ما تخفيه أمينة "الفنانة إلهام الفضالة" من مالٍ في غرفتها، وحينما رأتها حزينة، قالت لها: لا تجعلي شبابها يضيع في تربيتك. وبعد أن خرجت من غرفتها، ذهبت إلى غرفة أمينة، ووجدت أوراقاً رسمية، تدل على وجود مبلغ كبير في حسابها، فاتفقت مع والدتها على طلب مبالغ متكررة كي يأخذوا منها مالها، وفي لقطة مفاجئة، اكتشفت حنين وجودهما في غرفة والدتها، فادعتا أنهما تريدان الإحساس بريحة ووجود أمينة في المنزل بعدما ذهبت إلى منزل زوجها، وفي الصباح استيقظت حنين حزينة لعدم رؤية أمها.

ضاري وفارس

وفي اللقطة التالية، أكملت شمايل "الفنانة في الشرقاوي" مؤامراتها مع شوق "الفنانة شوق الهادي" رغبةً منها في أن يشعر فارس بالحنين إليها مجدداً، وأكدت أنها ستعتذر لأمينة إن كان ذلك سيحل الخلاف الواقع بينهما، مبينةً أنه لن يستطيع إتمام إجراءات الطلاق من زوجاته الثلاث، لأنهن حوامل، لكنَّ شوق أكدت أنه يمر بمرحلة الهيمان بأمينة، لذا لن يتقرب منهن الآن، واتفقن على خطة جديدة، تتمثل في ظهور شوق متعبةً ومهددة بإسقاط حملها جراء ضرب منيرة لها، والطلب من فارس الذهاب بها للمستشفى، فأخبرت أمينة فارس بألاعيبهن، وأعجب فارس بدهاء أمينة، وفي صباح اليوم التالي اتفقن على وضع الفطور لها، عبارة عن فول مليء بالسمن والبيض بالبصل، إلى جانب ما ستحضره رقية، وأثناء حديثهن، كشفت شمايل عن أن مَن ستتطلق من فارس هي الزوجة الجديدة، لأن شوق صغيرة في العمر، أما هي فبينها وبينه "عشرة" طويلة، وتوعدت بزواجه من أخرى إن طلقها، فيما قالت شوق: سأدوس على قلبي وكرامتي مثل رقية، لأنني كذبت وخططت ومثلت ولم أنجح.

أما أمينة، فلم تنم لكثرة تفكيرها بسبب تغيُّر حياتها، ولكونها أصبحت تتصرف دون تفكيرٍ، وحينما استيقظ فارس، طلبت منه الإفطار خارجاً، لكنه فضَّل الإفطار في المنزل رغبة منه في الاجتماع بزوجاته، وأوصاها بالحذر منهن، لكنها أكدت جاهزيتها لذلك. وكانت رقية قد أخبرت شريكاتها بأن البيت باسم ولدها، ولم تستمع لعتبه بطلب والده منه أن يكون ذلك سراً، وفي مشهد آخر أخبر أوس الأب على الإفطار أنه يرغب في شيءٍ مماثل، فرد فارس أنه شخص عادل، وسيكتب للبقية نصيباً، وأوصاهم بأمينة، وعدم إزعاجها، وبالفعل تعاملوا معها بشكل حسن، لكنها لم تقتنع بطيبتهم فلا أحد يتغير بين يوم وليلة، وأثناء حديثهم، قالت أمينة: حافظن علي لكي أحافظ عليكن، وحتى أجعلكن على ذمة فارس دائماً.

طلاق منيرة

زوجتا فارس شمايل وشوق

وفي مشهد مهم، هددت منيرة بدر بإيصال ورقة الطلاق، فغضب كثيراً، لكنَّ زوجته هدأته، وأكدت أن عليه الذهاب معها لتتنازل عن حقوقها، ثم ينفصلا، وبالفعل تم الطلاق، وتمنَّت منيرة لبدر حياة كريمة مع زوجته، وجعلته يشاهد رسائل تحذير فوز من التعامل الحسن معه، وحينما عاد أخذ هاتف زوجته ليشاهد الرسائل بينهما، فاكتشف أن كل ما حدث بينه وبين منيرة كان مدبراً منها، وحينما عادت منيرة إلى منزلها، بدأت ترقص فرحاً، وشاهدها ضاري، فسألته عن العريسين الحديثين، فقال: إن الوضع مستتبٌّ. واشتكت له مما حدث أمس في الزواج، وبشَّرته بطلاقها، وقالت له: كان يضربني ولا يدللني. ثم ذهبت لنقل الخبر لأمينة، وجلست معها في منتصف الصالة لتغيظ زوجات فارس الأخريات، وباركت لها أمينة بعشرة آلاف، وحينها صُدمت شمايل، وقالت: إنه تزوجها لمالها كما تزوج رقية سابقاً، وسلب منها كل شيء. لكن رقية نفت ذلك مبينةً أنها أعطته بإرادتها، مؤكدةً أن فارس لا ينقصه مال، وأنه تزوج شمايل رحمةً وعطفاً.

أحداث "أمينة حاف"

إلهام الفضالة في امينة حاف

ومسلسل "أمينة حاف" يحكي قصة حياة أمينة التي تؤدي دورها النجمة إلهام الفضالة، وما تمر به من مصاعب مع طليقها، قبل أن تكسب أموالاً كثيرة، تجعلها تضع حداً للجميع، ثم تتزوج فارس "الفنان شهاب جوهر" لتصبح الزوجة الرابعة له، وتعاني كثيراً من مؤامرات زوجاته الأخريات. والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.