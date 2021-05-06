شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بعد ظهوره فى مشهد كمين البرث بـ"الاختيار 2": "منسي لا ينسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم أمير كرارة علي عودة ظهور شخصية الشهيد "أحمد منسي" في مشهد بحلقة أمس من مسلسل "الاختيار 2"، بعد تألقه بالجزء الأول من المسلسل، حيث ظهر بلقطة خلال تجسيد عملية كمين البرث مرة أخري، والكشف عن المتأمرين بهذه العملية.



امير كرارة

حيث ظهرضمنيا فى مشهد التنظيم الذى يضم الضابطين الخائنين خيرت السبكى "طارق صبرى" وحنفى جمال والتخطيط مع قائدهم أبو حذيفة "محمد عبد الجواد" لاصطياد الطاووس والمقصود هنا أحمد منسى "أمير كرارة".

وفي المشهد التالي بتاريخ 6 يوليو 2017 تجهز العناصر التكفيرية العدة من سلاح ومتفجرات وسيارات مفخخة، للهجوم على كمين البرث والتخلص من أحمد منسى، ويظهر أبو سعد الجنوبى "إسلام حافظ"، حيث يحضر بمجموعته التكفيرية لدعم مجموعة خيرت السبكى ويتحركون فجرا الهجوم على كمين البرث، من خلال دمج مشاهد من الجزء الأول للمسلسل مع مشاهد جديدة بالجزء الثانى.والتى يظهر فيها منسى عند سماعه كلمة حرس سلاح

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.