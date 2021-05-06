شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر.. حمرة العيلى يتنازل عن قضية نسب ابن تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نيللي كريم - سلمى، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها وتعيد حساباتها من جديد خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر حلقة أمس الأربعاء، وتنازل مصطفى - حمزة العيلى عن قضية النسب التى يرفعها ضد زوجته ملك - تارا عماد، وحاولت الأخيرة أن تعود له وتذكره بحبه لها إلا أنه أكد لها أنه لن يعود لها مرة أخرى واعترف لها بأنه يكرهها.

وتوالت الأحداث بتعب ابن ملك - تارا عماد لتنزل فوراً إلى المستشفى وحين نزولها من المنزل تطلب شقيقتها الصغرى ليلى من مصطفى - حمزة العيلى أن يأتى معهما إلى المستشفى، وحاولت ملك تهدئه الامر بينهما.