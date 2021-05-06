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شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر.. حمرة العيلى يتنازل عن قضية نسب ابن تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر نيللي كريم - سلمى، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها وتعيد حساباتها من جديد خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر حلقة أمس الأربعاء، وتنازل مصطفى - حمزة العيلى عن قضية النسب التى يرفعها ضد زوجته ملك - تارا عماد، وحاولت الأخيرة أن تعود له وتذكره بحبه لها إلا أنه أكد لها أنه لن يعود لها مرة أخرى واعترف لها بأنه يكرهها.
وتوالت الأحداث بتعب ابن ملك - تارا عماد لتنزل فوراً إلى المستشفى وحين نزولها من المنزل تطلب شقيقتها الصغرى ليلى من مصطفى - حمزة العيلى أن يأتى معهما إلى المستشفى، وحاولت ملك تهدئه الامر بينهما.
مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.
مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.
ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.