شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد ومحمود حجازي في فيديو طريف بكواليس مشهد وفاة "نور" بـ"حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حجازي جمهوره ومتابعيه بفيديو طريف من كواليس تصوير مشهد وفاة "نور" التي تؤديه مايان السيد بالحلقة 22 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، وظهرت به مايان وهي تمزح مع المسعفين، وعلق حجازي علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" وسط الحزن لازم تيجي حاجه تضحكنا".



مايان السيد ومحمود حجازي



مايان وخجازي

وكانت مايان السيد وجهت رسالة لجمهورها ومتابعيها بعد نهاية دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وذلك عقب مشهد مقتلها في أحداث الحلقة 22 ليلة خطوبتها، ونشرت مقطع فيديو لمشهد تأثر النجمة يسرا لوفاة "نور"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هتوحشيني يا نور..يارب يكون الدور عجبكوا".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.