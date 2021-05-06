شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين فى لبنان: "مواقفكم لا تليق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان، بعد أن طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، مؤكدة أن المواقف الأخيرة الصادرة عن النقابة لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام ولا تاريخ الفن أوالدور الريادي الذي لعبه لبنان فى عالم الفن وحرية التعبير.



نوال الزغبى على تويتر

وأصدرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، بيان استقالتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ونصه هو: "جانب نقابة الفنانين المحترفين الموقرة.. عطفا على مواقفكم وعلى البيانات الصادرة عندك والتي تطلبون فيها من المنتسبين الى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة فى بلد يتجاوز عمره 6 آلاف سنة ثقافة وحضارة ويعتبر مركزا اساسيا للفكر العربي".



استقالة نوال الزغبى

"ولما كنا ننتمى الى نقابتكم منذ أكثر من عشرون سنة، ولما نظرا الى الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ اكثر من عام ونصف، ولما نظرا للدور السلبي الذى يلعبه معظم الاحزاب والتيارات والشخصيات السياسية فى لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالى والامني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقى الى مستوى المصلحة العامة".



صورة الاستقالة

"ولما كان دور الفنان فى الانظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرا للتأثير الكبير الذى يتمتع فيه الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتهم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، أو بتاريخ الفن أو بالدوري الريادي الذى لعبه لبنان فى عالم الفن وحرية التعبية منذ الأذل، ولما من المعلوم والثابت ان الساكت عن الحق شيطان أخرس".

"ولما ولكي يرتقي الفنان لمستوى المواطن الصالح وجب عليه مساندة سائر المواطنين فى تحديد مصيرهم الأمر المنصوص عنه فى مختلف المعاهدات الدولية الذي انضم اليها لبنانا الحبيب حينما كان عضو فاعل فى المجتمع الدولي، ولما لا يشرفني ولا يسعدنى ان ارى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، ولذلك اتقدم من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان باستقالتي للأسباب المبنية أعلاه".