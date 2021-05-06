شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 24 .. اعرف رد فعل عساف وحمزة بعد قتل غفران لفاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON ، بمقتل فاطمة "ريم سامى" – خادمة عساف الغريب "أحمد السقا - على يد أحد رجال غفران الغريب "أمير كرارة"، حيث أعطى غفران أوامر بقتلها بسبب صراع أبنائه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" عليها ورفع سلاح أحدهما على الآخر.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23

مقتل فاطمة يبشر بصراع جديد بين عساف وغفران خاصة عندما يعلم الأول أن الذي قلتها هو غفران، ووقتها سيحاول عساف الانتقام لاسيما وأنه كان يعتبر فاطمة مثل ابنته واعترف لها أنها من الأشخاص القليلين الذين يحبهم، ولذلك يترقب متابعى المسلسل الحلقة الرابعة والعشرين التى تعرض مساء اليوم الخميس، لمعرفة كيف سيكون رد فعل عساف بعد معرفته بمقتل فاطمة، ليس ذلك فقط ومعرفة رد فعل حمزة تجاه غفران الذى قتل حبيبته.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23

وشهدت الحلقة الـ 23 من المسلسل مشادة كبيرة بين حمزة وسليم بسبب فاطمة وتعنيف والدهما غفران لهما، وكذلك تعنيف والدتها جليلة "مى عمر" إلا أن ابنها سليم تطاول عليها لتصفعه على وجهه، وجاء فى الحلقة أيضاً صدمة عساف من طلب جليلة منه إلغاء زواجهما لرغبتها فى مصالحة أبنائها، وابلاغ عساف الشرطة عن مكان أرض زراعة غفران للأفيون بمساعدة العامل الهارب من الأرض بدر "عصام السقا"،



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23



نسل الاغراب الحلقة 23



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23