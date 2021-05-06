شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد الفنان محمد على رزق من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان والد الفنان محمد على رزق من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، وشهدت الجنازة حضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وكان محمد على رزق قد كتب على حسابه بموقع "فيس بوك" "أبويا مات.. صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة"، لافتا أنه لا يوجد عزاء لكن تلقى العزاء سيكون بالمقابر.

ويشارك محمد علي رزق في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس ، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.