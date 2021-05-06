شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: كنت أتمنى المشاركة فى الاختيار2.. "وضل راجل" عوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود عبد المغنى إنه شرف لى مقارنة شخصية المقدم يوسف فى "ضل راجل" بشخصيات أخرى فى مسلسل "الاختيار 2"، موضحًا: هذه المقارنة أسعدتنى كثيرًا، وطبعًا كنت أتمنى المشاركة فى رائعة الاختيار2، فلا يوجد ممثل لا يتمنى ذلك، وأتمنى فى حال وجود جزء ثالث أن أكون أول المشاركين.

وأضاف "مغنى" في تصريح لـ"الخليج 365" أن ياسر جلال من الممثلين الأقوياء جدا والمتفانين فى عملهم، وهو أيضا وحش تمثيل، وعملنا سويًا فى "ضل الرئيس" وعدنا مرة أخرى فى "ضل راجل"، دائما بنشتغل فى الضل (ضاحكًا) وأنا أحبه جدا على المستويين الشخصى والفنى وسعيد بالتعاون معه فى "ضل راجل" وإن شاء الله نتعاون فى تجارب أخرى.

وعن ردود الأفعال حول دوره فى "ضل راجل" قال: "كانت ردود الأفعال عالية جدا سواء فى مصر أو الوطن العربى، الحمد لله الشخصية وصلت للناس ولسة هتوصل مع عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل، وسعيد جدا بنجاح العمل ونجاح الشخصية على وجه الخصوص".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.