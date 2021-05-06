شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ23 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسلات رمضان أمس الاربعاء العديد من التطورات والأحداث المثيرة، خاصة بعد اقتراب الأحداث من نهايتها إذ يتبقى 7 حلقات فقط على الوصول لآخر حلقة، والكشف عن حل لكل لغز فى الأعمال، وكذلك معرفة نهاية كل شخصية يتابعها الجمهور، وجاءت أبرز الأحداث فى الحلقات الـ 23 أمس كالتالى

نسل الأغراب

الشرطة تداهم أرض الأفيون الخاصة بغفران الغريب وسط تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة ورجال غفران المسلحين ويتم السيطرة على الأرض، وسط فرحة كبيرة من العمال، وبعدها المشهد ينتقل إلى أرض عساف وفاطمة تسير مع مسعد "أحمد فهيم" ويظهر شخص يضرب فاطمة بالرصاص.

الاختيار 2

يترك يوسف وأحمد فايز الإرهابى المقبوض عليه ويراقبانه عن قرب ليصلا من خلاله إلى باقى العناصر وبالفعل يتم القبض على اثتنين منهم، ويتم التحقيق معهم من قبل زكريا "كريم عبد العزيز"، ليصل إلى بعض المعلومات التى توصلهم إلى مكان المزرعة التي يجتمع فيها القيادات ويتفقون على عملياتهم وبها الأسلحة.

هجمة مرتدة

رغم نجاح هند صبرى "دينا أبو زيد" في مهمتها وتصوير المستندات الموجودة بخزنة "نازلى" إنجى المقدم دون الكشف عنها إلا أن رفعت المسيرى "هشام سليم" عنفها بشدة وأخبرها بضرورة تجميد كافة نشاطاتها.

لعبة نيوتن

ذهبت "هنا" منى زكى للقاء "حازم" محمد ممدوح، الذى أخبرته بأنها تنتظره فى المصنع، وأتى "حازم" وسألها عن سبب هذا اللقاء، لتوجه له عدة أسئلة لماذا لا تقوم بطلاقى.. أنت لسة عايزنى؟ أنت لسه بتحبنى ولا خلاص؟ ليرد عليها بسؤال واحد ويريد إجابته "هل مؤنس لمسك"

موسى

قيام سيد رجب - المعلم وهبة، بقتل قورمة وذلك بسبب فشله في قتل محمد رمضان، موسى أثناء سفره لغزة، حيث نجا موسى من الطلقة التى أطلقها قورمة عليه فى قطار غزة.

حرب أهلية

تذهب مريم - يسرا إلى النيابة لتوضيح اتهاماتها ليوسف - باسل خياط ونادين - سينيتا خليفة، بقتل نور - مايان السيد وسرقة منزلها، كما يعكف زياد - محمود حجازي، على متابعة ما تصل إليه تحريات النيابة.

ضد الكسر

سافرت سلمى – نيللى كريم، للاستجمام لتعيد حساباتها مرة ثانية وتفكر فى حل لموضوع شقيقتها ملك - تارا عماد، وطلب صلاح - مصطفى درويش، واستعادت ذكرياتها مع طليقها كريم - محمد فراج فى حالة من الشجن.

اللى مالوش كبير

تشهد الحلقة حفل زفاف الخديوى وغزل، وسط سعادة وحب للوصول إلى حلمهما رغم الصعوبات التى مرّا بها، وتنهار قدرية بسبب زواج الخديوي رغم كل محاولاتها في الحفاظ عليه حتى بعد طلاقها منه، وموافقتها على الزواج من رفعت "خالد سرحان" والبحث عن أى وسيلة للانتقام.

النمر

ضربت فريدة "ولاء الشريف" حسن "خالد أنور" بالسكين، بعدما علمت بعدم قدرتها على الحمل مرة أخرى بسبب عملية الإجهاض، كانت فريدة تظن أن حسن هو السبب فى ذلك فأرادت الانتقام منه.