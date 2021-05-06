شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين بعد زواج غزل والخديوي فى"اللي مالوش كبير":"أظن ماشيين كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل المؤلف عمرو محمود ياسين مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بعد أحداث الحلقة 23 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، والتي شهدت زواج بطلي المسلسل "غزل" ياسمين عبد العزيز، و"الخديوي" أحمد العوضي.

وكتب عمرو محمود ياسين :"اللي مالوش كبير..أظن ماشيين كويس اهه و الخديوي ما ماتش ...وغزل والخديوي اتجوزوا ...أنا كده عامل مع الجمهور اللي متابع المسلسل فوق الصح .. إن شاء الله تكونوا مبسوطين".



عمرو محمود ياسين

وأنقسمت التعليقات بين مؤكد علي سعادته بالأحداث حتي الوقت الحالي، في حين أكد عدد من المعلقين بأنهم يعتقدون أن النهاية ستكون حزينة وصادمة، فجاءت التعليقات كالتالي :"انت عامل مسلسل عالمي في حته تالته خالص بس لسه الحلقات الاخيرة"، "هتنكد علينا مش هتكمل كدة للآخر يامبدع"، "خليك كده بقا والنبي علشان منزعلش ع الخديوي وعلى الله حكايتك".

وبدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل اللى مالوش كبير بإلغاء عابد تيمور "خالد الصاوى" عملية قتل الخديوى "أحمد العوضى" وقت عقد قرانه على غزل "ياسمين عبد العزيز". يستنكر أهل غزل زواجها من الخديوى وإحساسهم بالخطر من أى رد فعل مفاجئ لعابد تجاههم بعد زفاف غزل.

وتشهد الحلقة حفل زفاف الخديوى وغزل، وسط سعادة وحب للوصول إلى حلمهما رغم الصعوبات التى مرّا بها، وتنهار قدرية بسبب زواج الخديوي رغم كل محاولاتها في الحفاظ عليه حتى بعد طلاقها منه، وموافقتها على الزواج من رفعت "خالد سرحان" والبحث عن أى وسيلة للانتقام، كما يوافق عابد على إعلان زواجه من نادين رسمياً، بعد رفضها لعرض مبلغ 20 مليون جنيه مقابل استمرار زواجهما في السر.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.