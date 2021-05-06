فن ومشاهير

أمير كرارة: “منسي لا ينسى”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: شهدت حلقة أمس من مسلسل ” الاختيار٢” بداية ظهور ملحمة البرث الشهيرة التي قادها الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية، وظهور الفنان أمير كرارة الذي كان يجسد دور الشهيد أحمد المنسي في” الاختيار 1″.

ونشر كرارة صورة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” من ظهوره في “الاختيار٢” في ملحمة البرث وكتب معلّقاً: “منسي لا ينسى”.

يُذكر أن مسلسل “الاختيار 2” واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، وتدور أحداثه حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحّون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن. وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، سلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وعُرض الجزءالأول منه العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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