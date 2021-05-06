ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: ألغت الممثلة ياسمين عبد العزيز متابعة مؤلف مسلسلها السيناريست عمرو محمود ياسين عبر “إنستغرام، بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل “اللي مالوش كبير”.

وتردد أن الخلاف قائم بسبب تدخل ياسمين عبد العزيز في سيناريو المسلسل وإصرارها على تغيير نهاية المسلسل التي قررها عمرو، إلا أن السيناريست رفض التدخل بسبب حقوقه الأدبية التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الأخيرة دون تدخل المخرج أو أبطال العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول إجبار والد “غزل” لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب “سيف الخديوي” وتقع في حبه.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبة الإتربي ، بسنت النبراوي، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.