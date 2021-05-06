أمينة خليل تُصدر بياناً بخصوص “خلي بالك من زيزي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل “خلى بالك من زيزي” المعروض في موسم رمضان الحالي، مؤكدة أنها تجربة درامية كوميدية غير مألوفة.

وقالت أمينة خليل، في بيان صحفي، إن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالمسلسل كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، حيث تجسد شخصية “زيزي” وهي سيدة عصبية ومتسرعة في قراراتها نتيجة معاناتها من مرض فرط الحركة، مشيدة بسيناريو المسلسل من ناحية الشخصيات وفكرته المختلفة.

وأوضحت أنها تسعى دائما إلى تقديم أعمال تصقل موهبتها وتتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية، مشيرة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودا لكي ينال دورها إعجاب الجمهور، لافتة إلى أن ردود الفعل جاءت إيجابية للغاية حتى الآن والجمهور يتفاعل ويتعايش مع الأحداث بسبب الجانب النفسي للموضوع، والذي تم كتابته بعناية شديدة.

وأضافت أمينة خليل أن الشخصية التي تقدمها تمر بالعديد من الأحداث وتحمل مفاجآت، مشيرة إلى أنها لم تقلق وتعايشت مع الشخصية التي تحمل الدراما والكوميديا خارج الإطار المألوف والمتعود عليه، مشيرة إلى أن العمل ملئ بالمشاهد الصعبة والأحاسيس المختلفة، وأغلبها كان حقيقيا، فالشخصية كانت تحتاج إلى مجهود كبير حتى تصل إلى الجمهور، مشيدة بفريق العمل وكواليس التصوير المتواصلة حتى الآن حيث لا تزال هناك مشاهد تجمعها مع محمد ممدوح ونهى عابدين وعلى قاسم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي كوميدي، ضمن أجواء عائلية، حيث يناقش قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهي المشكلات الزوجية، من خلال فتاة تقع في عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال سياق درامي مشوق.

ويشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، صبري فواز، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، وأسماء جلال، على الطيب، تأليف ورشة سرد وإشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمى ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.