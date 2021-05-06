ليلى علوي: الحب الأخير هو الحب الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي، عن انطباعاتها الأولى في الحياة والعمل، مؤكدة أن الخبرة مؤثرة في تقدير الإنسان للانطباعات الأولى وأشارت إلى أن الأيام علمتها أن الحب الأخير هو الحب الأول.

وأضافت ليلى علوي أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية إيناس سلامة الشواف، في برنامجها “لأول مرة”، على راديو إينرجي 92.1 أنها تعتبر من الشخصيات التي لا تضع خطط طويلة المدى لحياتها أو أعمالها، قائلة: أضع خطط للعيش في حالة سلام، فترة كورونا تعلمت الكثير من الأمور.وكشفت عن شعورها في أول كل أمر يمر بها، حيث قالت: “أول يوم تصوير بكون في حالة قلق، أول يوم في السنة بدعي كتير، أول يوم في أي حاجة بعيشها بحبها.وقالت علوي، أن الانطباعات الأولى لا تدوم كثيراً ولكنها تتغير بالخبرة والتعامل الطويل، وتابعت: أنا شخصية أضع حسن النية دائماً للآخرين وامتلك قدرة على التسامح مع الآخرين.وتابعت: لا أحد ينتظر النهاية في الحياة، كما أنه لا يمكن أن نبدأ أي علاقة وننتظر النهاية فيها، الوقت هو الذي يكشف كافة الأمور، أنا شخص أجد أن الحب الأخير هو الحب الأول.

وتحدثت ليلى علوي عن تأثير جائحة كورونا على حياتها الشخصية وقالت: كورونا جعلت الجميع يشكر ربنا على النعم التي كنا نعتقد أنها نعم طبيعية، أبرزها الصحة.وعن أعمالها الفنية، قالت: حين أذهب لأي تصوير في برنامج أشعر إنها أول مرة أقوم بالتصوير، أتذكر أول مشهد ليا كان مع القدير محمود مرسي.

وتابعت: أول ثلاث أعمال متتالية قدمتها في بداية مشواري هي من قدمتني للجمهور وكانت فرص مهمة وكانوا بشارة الخير في حياتي.