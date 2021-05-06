أحمد حلمي يعلن زواجه ومنى زكي تطلب توضيحا من “العروس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أقدم الفنان أحمد حلمي على تغيير حالته الاجتماعية على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، إلى “متزوج”، والمفاجأة ان زوجته الحالية منى زكي قامت بنشر سكرين شوت لحالة أحمد حلمي الجديدة وطلبت توضيحا من “العروسة المنتظرة” وهي الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

منى زكي نشرت صورة للحالة الاجتماعية الجديدة لزوجها أحمد حلمي الخاص عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع انستقرام، ووجهت له رسالة قائلة: ممكن شرح، أوعى يكون ليكي علاقة بالموضوع، مع تاج للحساب الرسمي للدمية فاهيتا على إنستقرام.

ولم تعلق أبلة فاهيتا على منشور منى زكي، كما لم يكشف أحمد حلمي حتى الآن عن سبب تغيير حالته الاجتماعية وهل قام بها من أجل مداعبة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أم ضمن خطة للترويج لعمل فني جديد.

يذكر أن حلمي كشف مؤخرا عن الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد مؤكدا أن تصويره سيبدأ فور انتهاء عطلة عيد الفطر على أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2021.

وسبق أن كشف السيناريست تامر حبيب عن اتفاقه مع النجمة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي على فكرة أول عمل فني سيجمعهما، بعد غياب 18 عاما عن التعاون بينهما منذ قدما فيلم “سهر الليالي”، ولكن تامر لم يحسم “مصير المشروع” متمنيا أن يكتمل، في إشارة لفشل عدة مشروعات سابقة كان من المقرر أن تجمع الزوجين.