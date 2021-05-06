“بعلم الوصول”.. شيرين عبد الوهاب تقدم دعماً جديداً لحملات الخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ثالث أغنية لها في شهر رمضان 2021، وحملت عنوان “بعلم الوصول” وهي أغنية لدعم مبادرة خيرية بعنوان “حياة كريمة” تستهدف جمع التبرعات لتقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفقراء في ريف مصر وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات والمرافق بما يحقق لهم حياة كريمة.

وظهر من خلال الكليب الذي نشرته “حياة كريمة” عبر صفحتها على الفيس بوك، جانب من المساعدات والقوافل لخدمة المحتاجين.

أغنية “بعلم الوصول” كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور، توزيع محمد مصطفى، وقالت صفحة المبادرة، تعليقا على كليب الأغنية: “بعلم الوصول.. إحنا فى خدمة أهلنا ولاد الأصول، حياة كريمة.. طريقنا لسه طويل والرحلة هتكمل بإيديكم معانا.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب شاركت هذا العام في شارات مسلسلات رمضان بتقديم أغنية “وشي الحقيقي” تتر مسلسل “لحم غزال” للنجمة غادة عبد الرازق، كما قدمت أغنية دعائية بعنوان “عشرة ومشوار” بمشاركة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.