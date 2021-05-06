شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فى دوره.. محمد التاجى ظهور برائحة زمن الفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا تتصدر أسماؤهم وصورهم أفيشات الأعمال الدرامية، لكن بدونهم يفقد العمل عماده ويغيب عن النجم رونقه، لا يشغلهم حجم الدور على الورق بقدر ما تشغلهم متعة التشخيص والتحول من شخص لآخر يختلف عنه فى الصفات والمزاج والشعور، حرمتهم حسابات السوق من لقب "نجم" لكن الجمهور منحهم لقب "مبدع"، وخلال دراما رمضان 2021 فاجئونا وكان كل منهم نجم فى دوره.

محمد التاجى؛ بملامحه الطيبة دخل قلوب المشاهدين فى مسلسل "لعبة نيوتن" إذ يؤدى شخصية والد محمد ممدوح، ذلك الأب الذى لا يجد ابنه مكانا للبكاء إلا فى حضنه، ومهما بلغ من مناصب ودرجات علمية تأتى نصائحه نورًا يهتدى بها ابنه ليواجه مصاعب الحياة.

الفنان القدير محمد التاجى صاحب الـ 67 عاما يشبه الكثير من أبائنا وبمجرد رؤيته أعادنا إلى الزمن الجميل فهو واحد من رواد جيل من الدراما شكل وعى المشاهدين عبر سنوات مضت، إذ شارك فى الكثير من الروائع أبرزها: البشاير، بوابة الحلوانى، الزينى بركات، زيزينيا، رد قلبى ، وادى فيران، سكة الهلالى، الدالى" .

أداء الفنان القدير محمد التاجى، يثبت مقولة "الذهب لا يصدأ أبدًا" وعلى صناع الدراما أن يفتشوا فى تلك الوجوه التى نفتقدها كثيرًا وبمجرد ظهورها نشعر أن جسرًا من الود قد بُنى بين جيل حاضر وآخر نفتقده .