شكرا لقرائتكم خبر عن 415 مليون دولار لـ Godzilla vs. Kong بعد شهر وأسبوع من طرحه بـدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "Godzilla vs. Kong" إلى 415 مليون و 590 ألف دزلار أمريكى، وذلك بالرغم من القيود الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا على دور العرض حول العالم، حيث تتفاوت السعة الاستيعابية بين 50% إلى 75%، في دور العرض حول العالم، وطرح العمل في 31 مارس الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 90 مليون و 390 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 325 مليون و 200 ألف دولار أمريكى في حول العالم، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.