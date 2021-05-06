مفيد فوزي: سعاد حسني قالت للعندليب هقعد تحت رجليك.. فقال لها فني أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نفى الإعلامي مفيد فوزي، أن يكون قد أفشى أسرار أصدقائه من النجوم بعد رحيلهم، موضحًا أن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ أشيع عنه كلاما سيئا أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعدما مات، وشهد على زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني بعد قصة حب.

وأضاف فوزي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "عبدالحليم لم يطلب مني نشر خبر زواجه بعد رحيله، ونشرت خبر زواجه بسعاد حسني عندما كانت على قيد الحياة، ولو أطال الله عمره لكشف عن هذه الزيجة".

وتابع: "عبدالحليم أنهى هذه الزيجة لأنه قال لها فني أهم، وقال لها أنا مريض وأنتِ لستِ ممرضة، فقالت له أقعد تحت رجليك، لكنه أراد أن يكون فنه الأول في الاعتبار، فقال لها فني أهم، فردت قائلة فني أكبر".

وأردف أنه كان أقرب شخص للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أنه قريب من فاتن حمامة ونبيلة عبيد.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم