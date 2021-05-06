وفاة والد الفنان محمد علي رزق وهذا موعد ومكان الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقام صلاة الجنازة على والد الفنان محمد علي رزق، عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، إذ توفي صباح اليوم الخميس.

الفنان محمد علي رزق أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك عن وفاة والده، وكتب،:"أبويا مات، صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة".

وشارك محمد علي رزق بطولة مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح