طبيب عراقي ينهي حياة زوجته بـ ٣ طلقات نارية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وسائل إعلام عراقية وناشطون أن أحد الأطباء أطلق 3 رصاصات على زوجته الطبيبة في منزلهم؛ بسبب خلافات عائلية، في حي القدس.

وأضافت تلك المصادر، أن الطبيبة تعمل في مستشفى آزادي التعليمي.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.