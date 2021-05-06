استوديهات مارفل تطرح أول صور تشويقية من الفيلم المنتظر The Eternals

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

طرحت استوديهات مارفل أول صور حصرية تشويقية من الفيلم المنتظر The Eternals (الأبديون) للمخرجة الفائزة بالأوسكار كلوي تشاو.



واختارت مارفل توقيت طرح الصور، بعد فوز مخرجة العمل بالأوسكار وتحقيقها سبق تاريخي، كونها ثاني امرأة تفوز بهذه الجائزة في تاريخ الأوسكار وأول آسيوية على الإطلاق تفعلها، وفقا للعين.

ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، يتضمن الفيلم نجوم كبار منهم: أنجلينا جولي وسلمى حايك وريتشارد مادن.

ونشرت مارفل في مقطع فيديو قصير لمحة من كافة الأفلام المنتظر طرحها في المستقبل القريب، بما في ذلك فيلم "بلاك ويدو" الذي تأجل طرحه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وتهدف مارفل بهذا الفيديو إلى تشويق الجمهور لأعمالها القادمة في المرحلة الرابعة من نشأتها، إضافة إلى إقناع الجمهور وطمأنته للعودة إلى دور العرض.

وأرفقت مارفل الفيديو بتعليق: "قد يتغير العالم ويتطور، لكن الأمر الوحيد الثابت والمؤكد هو أننا جميعًا جزء من عائلة كبيرة".

ويتناول فيلم "الأبديون" قصة مجموعة من الأبطال الخارقين الخالدين، ممن جابوا الأرض لحمايتها من أهوال مختلفة، ومن المتوقع طرحه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.