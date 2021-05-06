تعرف على آخر التطورات الصحية للفنانة نادية العراقية

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

كشف أدهم نجل الفنانة نادية العراقية، تطورات حالتها بعد نقلها للعناية المركزة إثر إصابتها بكورونا، وأيضا تطورات الحالة الصحية لأسرته.



وكتب أدهم، عبر حسابه على فيسبوك : "غصب عني مش عارف أرد على كل الناس.. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقرة".

وأضاف :"للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا (فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبة الأكسجين إلى ٦٠٪؜ - ٥٠٪؜) ومحتاجة دعواتكم جدا.. الحمدلله على كل شئ.. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ".

وكانت الفنانة نادية العراقية واسمها الحقيقي"فاتن فتحي"، كشفت مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت وعبر صفحتها على موقع فيسبوك: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".