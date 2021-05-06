شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تدهورت الحالة الصحية للموسيقار المصري، جمال سلامة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.

وقد وجهت عائلة الموسيقار المصري نداء إلى نقابة الموسيقيين وكافة النقابات الفنية، من أجل التدخل ومتابعة حالة سلامة، وبالفعل أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا أكدت فيه تكليف هاني شاكر لأعضاء المجلس بمتابعة حالة جمال سلامة.

تاريخ حافل بالأعمال الفنية

وأكدت النقابة على أنها ستبذل كل جهدها من أجل متابعة الحالة والاطمئنان على جمال سلامة حتى عودته إلى عائلته، سليما معافى، بعد انقضاء الأزمة.

يشار إلى أن جمال سلامة الذي تعاون مع صباح في أغنية "ساعات ساعات"، وقدم لماجدة الرومي لحن "بيروت ست الدنيا"، كما تعاون مع سميرة سعيد وعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تعرض لأزمة صحية تسببت في هبوط معدل النبض، نقل على إثرها إلى المستشفى ليتم تشخيص الحالة على أنها كورونا.