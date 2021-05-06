ماذا بين بلقيس وسيف نبيل.. وما علاقة عمر صباغ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لفت النجمان بلقيس وسيف نبيل الأنظار في الساعات الماضية بعد أن شاركا الجمهور فيديوهات ظهر كل منهما فيها وهو يستمع إلى إحدى أغنيات الآخر.

بلقيس أطلّت من سيارتها وهي تستمع إلى أغنية سيف الشهيرة “دايخ بيك”، وسيف من جانبه ظهر في سيارته وهو يستمع إلى أغنية “حالة جديدة” التي أصدرتها بلقيس قبل أسابيع.

وعلى ما يبدو فإن الديو المرتقب بين بلقيس وسيف نبيل سيصدر قريبًا، وهذه الفيديوهات تأتي ضمن الحملة الترويجية للأغنية المنتظرة التي تجمعهما.

وفيما يخصّ العمل المنتظر، كان موزع الأغنية، المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ قد قال في وقت سابق أنه يتوقع أن يشكّل هذا الديو مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور، لما تحمله الأغنية من تجدد في الموسيقى واختلاف في الموضوع وأسلوب الطرح.

الجدير ذكره أن بلقيس تعاونت في الفترة الماضية مع المؤلف الموسيقي عمر صباغ في أغنيتها اللبنانية “خاف عليي” وحصدت من خلال هذه الأغنية نجاحًا مدويًا في الوطن العربي، أما سيف نبيل فتعاون مع عمر صباغ في أكثر من أغنية، نذكر من بينها أغنية “لو” التي حققت نجاحًا عربيًا ساحقًا في صيف 2020.