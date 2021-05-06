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دروس التدخين ومين المعازيم..تفاصيل عزومة فريد الأطرش فى رمضان عام 1957 "صور"

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القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الكبير فريد الأطرش من أكثر الفنانين كرماً وحباً لزملائه ، وان بيته دائما ً مفتوحاً لهم حتى فى غيابه، وفى رمضان كان الموسيقار الكبير يقيم دائماً العديد من الولائم التى يحضرها أصدقائه من نجوم الفن ويسودها المرح والحب والمناقشات حول الأحوال الفنية.

وفى رمضان عام 1957 دعا فريد الاطرش زملائه من نجوم الفن لوليمة على الإفطار ونقلت مجلة الكواكب فى عدد نادر أهداه لنا المؤرخ الفنى نعيم المامون تفاصيل وصورهذه الوليمة.

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فريد الأطرش يوزع الديك الرومى

وكان من بين الحاضرين الفنانة الكبيرة شادية ومحمد فوى وزوجته مديحة يسرى وهند رستم وليلى فوزى وحلمى رفلة ومريم فخر الدين وزوجها محمود ذو الفقار.

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شادية بدأت بالزبادى
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ليللى فوزى

وقبل الإفطار جلس المدعوين فى شرفة المنزل المطل على النيل يتبادلون الحديث حول الدروس التى كان يتلقاها فريد الأطرش يومياً وقتها كى يتعلم كيفية الإمساك بالسيجارة ، لأنه لم يكن يدخن وكان أحد أدواره يتطلب أن يمسك بالسيجارة ويدخنها.

وقال فريد الأطرش أنه استهلك عشرات السجائر حتى يتعلم كيف يمسك السيجارة وينفث دخانها، وقال له حلمى رفلة "ياريت يافريد تدينى السجاير دى وتتعلم فى الأعقاب"

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فوزى بجوار هند رستم

بينما يتبادل النجوم الحديث حول سجائر فريد الأطرش انطلق مدفع الإفطار ولم ينتبهوا وهنا قالت مديحة يسرى :" ما تتفضلوا تفطروا عندنا أحسن"، ووقف فريد على بابا الشرفة ممسكاً بإناء كبير مملوء بقمر الدين وأصر أن يشرب كل واحد من المدعوين كوباً منه كدليل على أنه صائم، وبعدها هجم الجميع على المائدة المملوءة بكل ألوان الطعام.

والتقطت عدسة الكواكب صوراً لنجوم الفن وهم يتناولون الطعام على مائدة فريد الأطرش، الذى أوصى مصور الكواكب بألا يلتقط له صور أثناء الاكل ولكن المصور قام بتصويره مع باقى زملائه.

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ممريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

وبدأت شادية بتناول  الزبادى بينما بدأ محمد فوزى بشوربة فراخ ساخنة ليمهد معدته لاستقبال الطعام الدسم، ووقف فريد الأطرش ليقطع بيديه الديك الرومى الذى توسط المائدة ويمنح كل زميل من زملائه نصيباً منه.

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فريد لم يفلت من الكاميرا

وبعد الإفطار أخذ الزملاء يتقاذفون ثمر البرتقال بينهم كأنهم فى ملعب ، بينما أخذت شادية تغنى بعض أغانيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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