شكرا لقرائتكم خبر عن تصغره بـ 31 عامًا.. شاهد شون بن فى نزهة بصحبة زوجته ليلا جورج فى شوارع ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور جديدة للممثل شون بن أثناء جولته مع زوجته ليلا جورج البالغة من العمر 29 عامًا ، وذلك بعدما تزوجها سراً الصيف الماضي بعد أربع سنوات من علاقتهما، حيث أكد موقع الديلى ميل خلال تقريره أن الثنائى كان يستعدا لتناول عشاء رومانسي بمطعم في ماليبو.



شون بن وزوجته

كما أكد تقرير الديلى ميل أن الفارق السنى بين الثنائى يصل إلى 31 عاما، حيث يبلغ شون بن عامه الـ 60 إلا أنه تميز بإطلالة شبابية كعادته ليكون ملائماً لزوجته الشابة.



شون بن مع زوجته

من ناحية أخرى تعد ليلا جورج هي ابنه الممثل فنسنت دونوفريو، وقد أشار موقع " ميرور" فى وقت سابق إلى أن فنسنت والد لي لي أكبر من شون بن بعام واحد فقط .

جدير بالذكر أن شون بن سبق وارتبط بشائعات حول ارتباطه بالممثلة تشارليز ثيرون ووصول الأمر لدرجة الخطوبة إلا أن الثنائى نفى قبل أن يتم الاعلان عن زواج شون بن.

يذكر أن شون بن هو واحد من أهم وأشهر نجوم عالم هوليوود، حيث يمتلك بصمة من ذهب بفضل موهبته التي جعلته واحدة من نجوم الصف الأول، ومن أشهرالأعمال الفنية التي قدمها شون بن " State of Grace " و " Dead Man Walking " و " U Turn " و " The Game " و " Hurlyburly " و " Before Night Falls " و " It's All About Love " ، و غيرهم .