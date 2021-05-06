علي الطيب يحتفل بعيد ميلاد زوجته: ربنا يقويكي علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان علي الطيب بعيد ميلاده زوجته من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "الطيب"، على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي كل سنة وانتي أحن أم وأجدع زوجة".

وأضاف: "ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويفرح قلبك ويسعدك ويقويكي علينا ويريح بالك يا نور حياتنا، ربنا يحققلك كل اللي نفسك فيه وأكتر، وميحرمنيش منك يا حب حياتي". ️

من ناحية أخرى، يشارك علي الطيب في مسلسل "الاختيار 2" بطولة: كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وغيرهم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.