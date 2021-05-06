شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جورج كلونى فى عيد ميلاده الـ 60 من ثروته لأهم محطاته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع عيد ميلاد النجم جورج كلونى الذى أتم اليوم عامه الـ 60، حيث يحظى النجم الشهير بشعبية جارفة اكتسبها بفضل أهم الأعمال الذى قام ببطولتها خلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة مما دفعنا لتقديم معلومات عنه عبر السطور التالية.

ينتمى لعائلة مشهورة والده عمل عدة سنوات كشخصية تلفزيونية ومراسل أخبار فى حين عمته روزماري كلوني لديها مسيرة مهنية طويلة بالعمل كمغنية وممثلة.



جورج كلونى

أول تجاربه التليفزيونية بعمر الخمس سنوات، في البرنامج الحواري المحلي الذي قدمه والده.

في المدرسة عانى كلوني مع موهبته بالتعبير بسبب الإصابة بشلل جزئي في أعصاب الوجه، لكنه بالنهاية تعافى من مرضه.



جورج كلونى

كان يعشق الرياضة وفى عمر السادسة عشر حصل على عقد بيسبول مع فريق Cincinnati Reds.

عام 2005 حصل على جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد لدوره في Syriana.



جورج كلونى

في عام 2013 كلوني حاز على جائز أوسكار لأفضل صورة عن انتاجه فيلم Argo مع بين أفليك وجرانت هيسلوف وهو فيلم إثارة سياسي إخراج وبطولة بين أفليك.

يحظى جورج كلونى بمجموعة من الألقاب الهامة التى أطلقت عليها من قبل الصحف العالمية فقد أطلقت مجلة تايم TIME عليه لقب “أخر نجم سينمائي”.

فى حين أطلقت مجلة People عليه لقب “الرجل الأكثر إثارة” مرتين.



جورج كلونى لحظة فوزه بالأوسكار

فى عام 2019 ووفقاً لقائمة الأغنياء "Rich List" التى أصدرتها مجلة Sunday Times فإن جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين يمتلكا ثروة مشتركة تقدر بـ351 مليون دولار.