شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الراحل تشادويك بوسمان يؤكد سعادة العائلة لفوز أنتونى هوبكنز بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديريك بوسمان، شقيق الممثل العالمى الراحل تشادويك بوسمان، أن عائلة الراحل لا تشعر بـأي حزن بسبب خسارة الراحل جائزة الأوسكار، بل على العكس شعرت العائلة بـسعادة كبيرة لـ فوز هوبكنز بالجائزة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tmz".

كما صرح ديريك إن تشادويك لم يكن يضع قيمة كبيرة لجوائز الأوسكار على أي حال، حيث وصفها الراحل دائما على "أنها حملة"، وأكمل ديريك أن تشادويك كان يراها إنجازا وليس هدفا، بل كان دائما يتمنى نجاح العمل عند الجماهير هوالأهم.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tmz "، جاءت هذه التصريحات بعد موجة من الغضب التي شعر بها محبى الراحل تشادويك بوسمان، جنبا إلى انتشار الشائعات حول الحزن الذى خيم على العائلة بسبب خسارة الراحل لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره في أخر أعماله Ma Rainey's Black Bottom.

كما حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وتدور أحداث فيلم Ma Rainey’s Black Bottom في إطار من الدراما والموسيقى، في عام 1927 داخل شيكاغو، فيما تتصاعد التوترات بين عازفة البوق الشهيرة ما ريني، وبين الإدارة التي تسعى للتحكم فيها بأي وسيلة.

الفيلم الدرامي "Ma Rainey’s Black Bottom" من بطولة فيولا ديفيس والراحل تشادويك بوسمان، وكولمان دومينجو وجلين تورمان وجيريمي تشاومس ومايكل بوتس، وإخراج جورج سي وولف وتأليف أوجست ويلسون.