شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: المحكمة أصدرت حكما لصالحى فى قضية الأرض المتنازع عليها مع طليقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى، لـ"الخليج 365"، إن محكمة استئناف القاهرة رفضت الاستئناف المرفوع من طليقى سامح سامى وتأييد حكم أول درجة والقاضى بصحة بيع الأرض لها، مؤكدة أنه بذلك تم الفصل فى النزاع على ملكية الأرض بحكم نهائى لصالحها.

كان سامح سامى قد تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقى لإعادة أرضه من جديد، وأشار سامح أن هالة صدقي، حصلت على حكم لصالحها فى قضية النفقة التى رفعتها.

وأعلن سامح سامي، طليق الفنانة هالة صدقي، انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية فى المحاكم المصرية. جاء ذلك فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك".

يذكر أن هالة صدقى تزوجت عام 2007 بعد قصة حب، وبعد عامين وتحديدًا فى مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، لتصل خلافاتها مؤخرا مع سامح سامى لساحات المحاكم.