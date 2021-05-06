شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى فى صورة مع كريم عبد العزيز من كواليس الاختيار 2: اتعلمت منك كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج بيتر ميمي، عن سعادته بمشاركة النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار 2، مؤكدا أنه تعلم منه الكثير خلال تصوير المسلسل بداية من الدقة فى تفاصيل المسلسل ومذاكرة كل لحظة والالتزام رغم صعوبة أماكن التصوير، ونشر بيتر ميمى صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل الاختيار 2.



بيتر ميمى على انستجرام

ووجه بيتر ميمى، رسالة إلى كريم عبد العزيز قائلا: "الأستاذ كريم عبد العزيز أو العقيد زكريا.. شكرا على الدقة فى التفاصيل ومذاكرة كل لحظة وكل فعل ورد فعل وتأدية أكتر من انفعال فى لقطات مدتها ثوانى.. وشكرا على التزامك بالرغم من صعوبة التصوير والأماكن وإعداد المجموعات.. شكرا وتعلمت منك كتير جدا.. وطبيعى أن ممثل زيك يكون نجم الوطن العربى.. أصله مش من فراغ".



بيتر ميمى وكريم عبد العزيز

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2" تحرك زكريا "كريم عبد العزيز" بصحبة القوات في اتجاه المزعة التي يجتمع فيها القيادات الإرهابية للتخطيط لعملياتهم وآخرها محاولة اغتيال المفتى، وهى أيضاً مخزن الأسلحة والمواد المتفجرة وتصنيعها، وذلك بعد القبض على عدد من العناصر التي شاركت في الحادث والخروج منهم بمعلومات أوصلتهم إلى مكان المزرعة.

والمشهد ينتقل إلى محافظة البحيرة يوم 8 أبريل 2017، فور الوصول تم عرض تصوير حقيقي للمزرعة التي تصل مساحتها لـ 30 فدانا، والتي توجد فيها الأسلحة والمتفجرات التي تم التحفظ عليها، إضافة إلى التحفظ على الأجهزة التي تصنع المواد المفجرة القوية، ويتحدث زكريا مع يوسف "أحمد مكى" عن العملية وأنها ضربة قاضية وفجأة تتصل عاليا بيوسف وتخبره بحملها.