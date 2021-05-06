شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 23.. كمال أبو رية يراهن أن 2011 سيشهد تنفيذ مخطط ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل "هجمة مرتدة" أحداثا مميزة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناةdmc فى تمام الساعة 11.40 مساء، حيث شهدت الحلقة تحليلاً من الفنان كمال أبو رية الذى يلعب دور شخصية قيادية على رأس جهاز المخبرات المصرية حول الوضع فى مصر والمنطقة.



الفنان كمال ابو رية بمسلسل هجمة مرتدة

وذلك بعدما أكد خلال حديثه إلى ضباط معه أن اكتشاف حقول الغاز بشكل كبير في المتوسط دعا جهات عديدة للتعاون معاً من أجل التكالب على مصالح الدول التي تملك تلك الحقول، حيث تحاول كلها تفتيت هذه الدول، للاستفادة من حقول الغاز الموجودة.



الفنان كمال ابو رية

وأيضاً أوضح أن أوروبا عندها أزمة طاقة كبيرة، وبالتالي تحاول تنفيذ مخططاتها، في حين تحاول الدول التي تصدر الغاز مد أنابيبها بسرعة قبل استفادة دول المتوسط مما تملكه من غاز.

كما أكد كمال أبو رية أن تلك الدول والجهات باتت تسرع بشراسة مخططها، وتوقع ألا يتم عام 2011 إلا بتنفيذ مخططهم، ليرد عليه أحد الضباط بأن أكبر عقبة تواجههم هي الوضع السياسي والتي تتسبب في حالة كبيرة من الاحتقان بالشارع وغضب سيساعد تلك الجهات لتنفيذ مخططها.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.